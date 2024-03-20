دوسكي خارج حسابات كاساس في لقاء الفلبين

شفق نيوز/ كشف المدير الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الأربعاء، عن استبعاد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب المحترف ميرخاس دوسكي في لقاء المنتخب الفلبيني بسبب الإصابة.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف ميرخاس دوسكي أصبح خارج حسابات المدرب خيسوس كاساس في مباراة يوم غد أمام الفلبين ضمن المنافسات الآسيوية المزدوجة لكرة القدم".

وبين أن "دوسكي تعرض لإصابة طفيفة مع ناديه سلوفاكو التشيكي، لكنها تفاقمت خلال تدريبات المنتخب"، مشيراً إلى أن الجهاز الفني أرتأى منح اللاعب راحة تجنباً لمضاعفات قد تطال إصابته".

والتحق المحترف ميرخاس دوسكي، نجم نادي سلوفاكو التشيكي، يوم الاثنين الماضي بالمعسكر التدريبي للمنتخب العراقي في البصرة قادماً من الدوري الأوروبي، تحضيراً لمباراتيّ الفلبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة القدم.