دور الثمانية.. إقامة قرعة بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

أقيمت قرعةُ بطولةِ كأس العراق لكرةِ الصالات لدور الثمانية لموسم 2025-2026، يوم الاثنين، في مقرِ الاتحاد، بحُضورِ رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين، ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، وممثلي الأندية.

وتم تحديد موعد انطلاق المباريات التي تلعبُ بطريقةِ خروج المغلوب يوم في 16 من الشهر الحالي.

وقال رئيسُ لجنة كرة الصالات علي عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ابارك لكم الوصولَ إلى دور الثمانية لبطولةِ الكأس التي دائمًا تحفل بالإثارةِ، والندية، وتحصل فيها العديدُ من المفاجآتِ، ما يزيد من قوةِ المنافسة".

وأضاف: نتطلعُ إلى أن تكونَ المبارياتُ فرصةً طيبةً، لعكس التطورِ الكبير الذي تشهده اللعبة، ومحطةً مهمةً لاكتشافِ المواهب، ورفدها للمنتخب الوطنيّ.

بعدها أجريت عمليةُ القرعة، ووزعت فيها الفرقُ إلى مجموعتين، أسفرت المجموعةُ الأولى عن المواجهات الآتية: الجيش يواجه الشرطة، والشرقية يلاعب غاز الجنوب. أما في المجموعة الثانية، فسيلاعب نفط البصرة فريقَ دجلة الجامعة، والدفاع الجوي يلتقي نفط الوسط.