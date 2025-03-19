دوري نخبة اليد العراقي.. فوز وتعادل وظرف استثنائي يرجئ لقاء فريقين

شفق نيوز/ حقق فريق الكفو الفوز على مضيفه المسيب، فيما تعادل فريقا نفط البصرة وكربلاء، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، بينما تقرر تأجيل مباراة واحدة لظرف استثنائي.

وحقق فريق الكوفة الفوز في المباراة الأولى على مضيفه فريق المسيب بنتيجة 32-26، حيث جرت المباراة في قاعة المسيب المغلقة للألعاب الرياضية.

وتعادل فريق نفط البصرة في المباراة الثانية مع ضيفه كربلاء بنتيجة 27-27، في المباراة التي جرت بين الفريقين، داخل قاعة نادي نفط البصرة المغلقة.

بينما تقرر تأجيل مباراة فريق الجيش وضيفه بلدية البصرة المقررة عصر اليوم الأربعاء، وذلك بطلب من فريق بلدية البصرة لظرفه الاستثنائي بحسب المكتب الإعلامي لاتحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا، الذي أكد لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب لاعبي البلدية طلاب في مراحل دراسية مختلفة ولديهم امتحانات، ويصعب حضورهم إلى بغداد لخوض اللقاء الذي كان مقرراً في قاعة نادي الجيش المغلقة".

وسيكون فريق الكرخ بمرحلة الانتظار للدور الرابع بحسب لجنة المسابقات للاتحاد العراقي لكرة اليد.