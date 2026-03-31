دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات نارية اليوم يتصدرها ديربي الشرطة والجوية

تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة خمس مباريات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات، في يوم كروي حافل بالاثارة والترقب.

وتنطلق ثلاث مواجهات عند الساعة الثالثة عصراً، تتصدرها قمة الجولة وديربي بغداد الجماهيري بين الشرطة، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، مع ضيفه القوة الجوية المتصدر برصيد 58 نقطة، وتقام المواجهة على ملعب الشعب الدولي، في لقاء يتوقع ان يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وفي التوقيت ذاته يستضيف اربيل صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فريق الزوراء صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وتقام المباراة على ملعب فرانسوا حريري في مواجهة جماهيرية مثيرة.

فيما يلتقي نوروز صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، مع ضيفه نفط ميسان صاحب المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة، وتقام المواجهة على ملعب نوروز بالسليمانية في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب.

وعند الساعة الـ5:30 دقيقة مساءً، يواجه القاسم صاحب المركز الاخير بنقطة واحدة، نظيره ديالى صاحب المركز الـ 15 برصيد نقطة 28 نقطة، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي، الذي يعد الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع الغراف صاحب المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، وضيفه النجف صاحب المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الناصرية الاولمبي، في مواجهة مهمة لكلا الفريقين ضمن صراع تحسين المراكز في جدول الترتيب.