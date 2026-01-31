دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات مهمة اليوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم السبت منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، تتوزع على عدة ملاعب وفي اوقات مختلفة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة 3:00 عصراً، تجمع الاولى فريق امانة بغداد مع ضيفه اربيل، على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لامانة بغداد.

‏وتجري المباراة الثانية بين فريقي نوروز وضيفه ديالى على ملعب نادي نوروز في السليمانية.

كما ستقام ثلاث مباريات عند الساعة 5:30 مساءً تجمع الاولى فريق الكرمة مع الكرخ على ملعب الجولان في الرمادي.

‏بينما يستضيف فريق الشرطة في المباراة الثانية النجف على ملعب نادي الشرطة الجديدة، واخيراً يلاقي فريق الطلبة ضيفه الغراف على ملعب النجف الدولي.

وعقب ختام الجولة الـ15، تربع فريق نادي الكرمة في الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما حل القوة الجوية بالمركز الثاني بـ31 نقطة، بينما تراجع أربيل إلى المركز الثالث بنفس نقاط القوة الجوية لكن بفارق المواجهات المباشرة، وجاء فريق الشرطة بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.