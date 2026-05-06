دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات حاسمة لترتيب "القمة والقاع" تنطلق اليوم

لقطة من احدى المباريات في دوري نجوم العراق (ارشيف)

شفق نيوز - بغداد

تقام اليوم الأربعاء خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في محافظات بغداد وأربيل والنجف وذي قار.

‏وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الـ 5:30 مساءً حيث تجمع الأولى فريق أربيل الذي يحتل المركز الثالث بـ66 نقطة مع ضيفه فريق الكهرباء بالمركز الـ17 بـ30 نقطة، وتقام المباراة على ملعب "فرانسو حريري" في اربيل.

ويواجه فريق القاسم بالمركز الأخير في ترتيب دوري النجوم بامتلاكه ثلاث نقاط فقط في المباراة الثانية فريق الميناء بالمركز الـ15 برصيد 34 نقطة، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي (الملعب الافتراضي لفريق القاسم).

وفي المواجهة الثالثة يلاقي فريق الغراف بالمركز الـ14 برصيد 38 نقطة ضيفه فريق ديالى بالمركز الـ11 برصيد 41 نقطة، وتقام المواجهة على ملعب الناصرية الاولمبي.

‏‏بينما تجري مباراتان عند الساعة الـ8:00 مساءً، وتجمع المواجهة الأولى فريق الكرخ الذي يحتل المركز التاسع برصيد 49 نقطة مع ضيفه فريق زاخو بالمركز السابع بـ 51 نقطة وتقام المباراة على ملعب الكابتن "شرار حيدر" في بغداد.

‏ويواجه فريق القوة الجوية بالمركز الأول برصيد 74 نقطة في المباراة الثانية ضيفه فريق الموصل بالمركز الـ12 بـ 41 نقطة، وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد (الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية).