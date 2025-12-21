دوري نجوم العراق ينطلق غداً بعد إنهاء مشاكل التحكيم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الحكّام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن بطولة دوري نجوم العراق ستنطلق يوم غد الاثنين.

وقال رئيس اللجنة محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستنطلق يوم غد الاثنين دون أي توقف أو خلل يخص ملف التحكيم، حيث تم تبليغ الحكّام إلكترونياً بالحضور لإدارة المباريات"، مشيراً إلى "عدم وجود أي مشاكل تتعلق بمقاطعتهم للبطولة".

وأوضح عرب، أن "تكليف الحكّام سيتم إلكترونياً لكل مباراة ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي"، وأشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم "نجح في إيجاد الحلول المناسبة، والدوري سيعود غداً بانطلاق جولته الثامنة".

يذكر أن 37 حكماً كانوا قد قرروا، مطلع الأسبوع الماضي، مقاطعة دوري نجوم العراق ودوري الدرجة الممتازة في حال عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة.

غير أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، موعد استئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم، ابتداءً من الجولة الثامنة، بدءاً من هذا الأسبوع.