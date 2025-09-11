دوري نجوم العراق ينطلق بعد اجتياز الأندية اختبار التراخيص بنجاح

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن جميع الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من دوري نجوم العراق اجتازت متطلبات التراخيص بعد مراجعة شاملة لملفاتها الإدارية والمالية، لافتاً الى أن ذلك يقود لانطلاقة وصفها بأنها مميزة للمسابقة المقررة يوم السبت.

وقالت لجنة التراخيص في الاتحاد في بيان إنها عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الملفات المرفوعة من الأندية، وتفقدت ملاعبها خلال زيارات ميدانية، كما تأكدت من تسوية جميع القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية من قبل لجنة شؤون اللاعبين والمدربين.

وأضافت اللجنة أن القرار صدر بالإجماع بمنح التراخيص للأندية كافة، مؤكدة أن ذلك "يضمن انطلاق بطولة منظمة واحترافية تواكب الطموحات، بالإضافة إلى اعتماد إضافات فنية وتطويرية مهمة بالتعاون مع رابطة لا ليغا الإسبانية".