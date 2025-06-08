دوري نجوم العراق يستأنف منافساته الجمعة

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، استئناف منافسات الجولة 35 من دوري النجوم نهاية الاسبوع الجاري.

وتنطلق منافسات الجولة 35 يوم الجمعة الموافق 13 من شهر حزيران/ يونيو الجاري بعد انتهاء المنتخب العراقي من مهمته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة 34 برصيد 77 نقطة، وحل الزوراء ثانياً برصيد 74 نقطة، يليه فريق زاخو ثالثاً برصيد 63 نقطة، والطلبة بالمركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما تأكد هبوط فريق الحدود لدوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إيقاف دوري نجوم العراق لكرة القدم يوم 25 من شهر آيار/ مايو الماضي لدخول المنتخب بمعسكره التدريبي في البصرة لخوض مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن.