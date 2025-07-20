دوري نجوم العراق يرفع الحظر عن ناديي نوروز وكربلاء

شفق نيوز- بغداد

أعلن دوري نجوم العراق، يوم الأحد، رفع الحظر عن نادي نوروز بعد تسديد كافة المستحقات المالية المترتبة عليه واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تم رفع الحظر عن نادي كربلاء بعد انتهاء المدة المحددة للعقوبة، والتي امتدت لفترتي تسجيل، بحسب ما ورد في منشور للدوري اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

هذا وكانت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، أعلنت في بيان الخميس الماضي، عن تسديدها المستحقات المالية المترتبة بذمتها بالكامل، مؤكدة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الحظر عن التعاقد مع اللاعبين.

وفيما يخص نادي نوروز، فإن "فيفا"، قرر في 10 تموز/ يوليو الجاري، حظر النادي عن تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً بسبب قضية المدرب المساعد جواو فيلبي فيسنتي سيلفانو التي كسبها ضد النادي.

وذكر مصدر في إدارة النادي حينها لوكالة شفق نيوز، أن "الادارة تسلمت قراراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح المدرب البرتغالي المساعد للمدرب الأول السابق جورفان فييرا"، مبيناً أن "القضية التي رفعها المدرب البرتغالي المساعد جواو، جاءت بسبب عدم تسلم رواتبه لعدة أشهر، إضافة إلى جزء من قيمة عقده".

وأشار إلى أن "إدارة نادي نوروز ستسدد ما بذمتها للمدرب وستستأنف القرار لدى الاتحاد الدولي لرفع العقوبة لتسوية الأمور المالية"، لافتاً إلى إن "ذلك سيتم بأسرع وقت".

وكانت إدارة نادي نوروز، قد أقالت مدرب الفريق جورفان فييرا ومساعده بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في دوري نجوم العراق، وسمت المدرب قحطان جثير بدلاً عنه.