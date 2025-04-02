دوري نجوم العراق.. نوروز يكرم وفادة الميناء بهدف نظيف

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه الميناء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نوروز عند الساعة التاسعة مساءً، وانتهت لصالح الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التقدم الوحيد في المباراة من راسية اللاعب راستكو فريق في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء طرد قائد فريق الميناء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 44 بعد إشهار حكم اللقاء بوجهه البطاقة الحمراء المباشرة لتعمده اللعب الخطر مع لاعب نوروز ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 33 بالمركز 12، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة28بالمركز16.