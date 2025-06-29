دوري نجوم العراق.. نوروز يفوز على دهوك برباعية في ديربي كوردستان

شفق نيوز – أربيل

‏فاز فريق نوروز على مضيفه فريق دهوك، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الـ9:30 مساءً وانتهت لصالح نوروز بنتيجة 4-1.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل دهوك أولاً عن طريق اللاعب حسن عماد في الدقيقة 8، وتمكن نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق آسو رستم.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق نوروز هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق غاسوج بانوم، وسجل نوروز هدفه الثالث عن طريق مروان حسين في الدقيقة 86، ومن ثم سجل هدفه الرابع في الدقيقة 90+1 عن طريق علاء الدريدي.

وطرد حكم لقاء المباراة قائد فريق دهوك يانك زاكري في الدقيقة 82 لتعمده اللعبه الخطر، ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 52 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 54 بالمركز الثامن.

وشهدت مدرجات ملعب دهوك غياب الجماهير بسبب لجنة الانضباط التي أصدرت قراراً بحرمان جماهير نادي دهوك من دخول أرض الملعب لمباراة واحدة كما أصدرت عدداً من العقوبات ضد نادي دهوك الرياضي بعد أحداث شغب شهدتها نهاية مباراة مؤجلة ضمن دوري نجوم العراق والتي أقيمت على أديم ملعب فرانسو حريري يوم 25 من الشهر الجاري، وانتهت بفوزِ نادي أربيل 2-1.