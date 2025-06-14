دوري نجوم العراق.. نوروز يخطف ثلاث نقاط من أربيل والحدود يقطع أسلاك الكهرباء

شفق نيوز/ خطف فريق نوروز، يوم السبت، ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أربيل بعد تحقيقه الفوز بهدف دون رد في ديربي إقليم كوردستان ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب فرنسو حريري في أربيل عند الساعة الـ8:30 مساءً.

و‏تقدم فريق نوروز بهدف واحد دون مقابل جاء عن طريق اللاعب مروان حسين من تسديدة قوية من مسافة بعيدة عند الدقيقة 45+3 من الشوط الأول.

وشهد اللقاء حدوث عطل كهربائي قطع منظومة إنارة الملعب قبل انتهاء الوقت الإضافي من المباراة بـ20 ثانية، مما اضطر حكم اللقاء إيقاف المباراة لحين إكمال العطل لكنه استمر أكثر من 20 دقيقة، بعدها أكملت الـ 20 ثانية وبقيت النتيجة على حالها.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 46 بالمركز الـ11 وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 44 بالمركز 13.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الحدود على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح دينيس انتوي في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق الحدود هدفه الثاني عن طريق أثير صالح في الدقيقة 77 من زمن المباراة، وقلص الكهرباء النتيجة بتسجيله هدف جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح وكاع رمضان في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة رفع فريق الحدود رصيده للنقطة 20 بالمركز الأخير، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 44 بالمركز 12.