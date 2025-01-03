دوري نجوم العراق.. نوروز يحقق الفوز على ديالى

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه ديالى، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالح صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الأول عن طريق أحمد محمود في الدقيقة 60، وعاد نوروز ليسجل هدفه الثاني عن طريق آسو رستم في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء، وقلص ديالى النتيجة في الدقيقة 90+11 عن طريق أحمد تركي.