دوري نجوم العراق.. نفط ميسان يقطع أسلاك الكهرباء مرتين

شفق نيوز/ ‏فاز فريق نفط ميسان، على فريق الكهرباء، يوم الجمعة، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 26 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب ميسان الأولمبي حيث حل الكهرباء ضيفاً عند الساعة الـ4:00 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، جاء هدف نفط ميسان عن طريق اللاعب المحترف اوفلابي اوكيكي في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني سجل نفط الوسط هدفه الثاني في الدقيقة 80 عن طريق دابيلا اوتارا.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان، رصيده للنقطة 38 في المركز الثامن، وفي حين تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 31 بالمركز 15.

وكانت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، قررت دخول الجماهير مجاناً في مباراة فريقي نفط ميسان والكهرباء مساء اليوم، ضمن منافسات دوري نجوم العراق.