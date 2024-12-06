دوري نجوم العراق.. نفط ميسان يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكرمة

شفق نيوز/ خطف فريق نفط ميسان ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الكرمة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الرمادي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً وانتهت لصالح نفط ميسان بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل الكرمة أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح جون أوكلي في الدقيقة 14، وتمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة في الدقيقة 28 عبر اللاعب علي كوتي.

وفي الدقيقة 72 من الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدف التقدم الثاني عن طريق عثمان ساياني.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 15 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 14 بالمركز السادس.