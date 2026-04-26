دوري نجوم العراق.. نفط ميسان يخطف تعادلاً قاتلاً من الشرطة

شفق نيوز- ميسان

خطف ‏فريق نفط ميسان تعادلاً قاتلاً من الشرطة في الثواني الأخيرة قبل نهاية اللقاء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة 5:00 مساءً، وانتهت بنتيجة 2-2.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف واحد دون مقابل، جاء في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم.

وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدف التعديل عبر اللاعب نسيم صيهود في الدقيقة 71، وتمكن الشرطة من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب دومنيك ميندي في الدقيقة 81، وسجل رضا محمد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 64 بالمركز الثاني، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 27 بالمركز 18.