دوري نجوم العراق.. نفط البصرة يلحق الهزيمة بمضيفه الطلبة

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على مضيفه الطلبة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الاثنين عند الساعة 7:30 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق اسماعيل اوريو.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة التاسعة بالمركز 16، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة العاشرة بالمركز العاشر.