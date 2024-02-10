دوري نجوم العراق.. نفط البصرة يفوز على الطلبة ودهوك يجتاز القاسم باللحظات الأخيرة

شفق نيوز/ حقق نادي نفط البصرة، يوم السبت، الفوز على الطلبة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط البصرة بهدفين لهدف، سجل نفط البصرة اولا في الدقيقة السابعة عن طريق حسام خلف جادالله ، وفي الدقيقة 11 جاء هدف التعديل للطلبة عن طريق مصعب جلال ، وفي الدقيقة 45 سجل نفط البصرة هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب حسام خلف جادالله.

وفي الدقيقة 77 من الشوط الثاني سجل الطلبة هدف التعديل عن طريق اللاعب حسين اللاوندي، وعاد نفط البصرة ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 89 عن طريق مصطفى عبد الجليل.

وفي المنافسات ذاتها، فاز فريق دهوك على ضيفه فريق القاسم بهدف قاتل جاء قبل نهاية اللقاء بلحظات جرت المباراة على ملعب دهوك.