دوري نجوم العراق.. مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم باتحاد الكرة، مواعيد المباريات المؤجلة والملاعب التي تقام عليها المباريات ومواعيد إقامتها وتوقيتاتها.

وتقام يوم غد الثلاثاء أولى المباريات المؤجلة من الدور 22 بين فريقي كربلاء وضيفه الطلبة في الساعة 4:45 عصرا على ملعب الكوت .

ويستضيف فريق الكهرباء يوم الجمعة المقبل على ملعب الزوراء فريق اربيل في مباراة مؤجلة من الجولة 22 عند الساعة السادسة عصراً .

ويلاقي فريق الطلبة يوم السبت المقبل على ملعب الشعب الدولي ضيفه نوروز في مباراة مؤجلة من الجولة 23 عند الساعة السادسة عصراً .

ويستضيف اربيل على ملعب فرانسو حريري فريق الطلبة يوم الجمعة 14 من شهر حزيران فريق الطلبة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 عند الساعة السادسة عصراً .

وأخيرا يواجه فريق زاخو على ملعبه عند الساعة السادسة عصرا ضيفه فريق القوة الجوية يوم السبت الموافق 15 من حزيران المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 24 .

‎وانفرد فريق الشرطة بالصدارة برصيد 73 نقطة بعد اختتام الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم مستفيدا من خسارة منافسه القوة الجوية امام نوروز الذي احتفظ بالمركز الثاني رغم الخسارة برصيد 66 نقطة.

‎وجاء الزوراء ثالثاً برصيد 63 نقطة بعد سلسلة انتصارات حققها عقب تسلم عصام حمد قيادة الفريق خلفا للمصري حسان البدري، في حين قفز النجف الى المركز الرابع برصيد 56 نقطة مستفيدا من فوزه على زاخو في مباراة فض الشراكة على المركز الرابع ليتراجع زاخو للمركز الخامس برصيد 55 نقطة.