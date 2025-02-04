دوري نجوم العراق.. منافسات نارية تنتهي بفوز الكرخ ونوروز وزاخو

شفق نيوز/ جرت، يوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات عند الساعة 5:00 عصراً بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأسفرت المباراة الاولى بفوز فريق زاخو على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 3-1 ليعتلي ترتيب فرق دوري النجوم برصيد 35 نقطة وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف دون مقابل لزاخو، جاء هدف الحدود في الدقيقة 45+4 عن طريق المحترف داكوستا، وفي الشوط الثاني سجل فريق زاخو هدف التعديل عن طريق اللاعب امجد عطوان في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، واضاف زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق احمد ياسين، واضاف زاخو هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذه بنجاح محمد علي عبود في الدقيقة 87.

وفي المباراة الثانية تعرض فريق الميناء لخسارة ثقيلة امام ضيفه فريق نوروز بنتيجة 1-5، في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

حيث انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدفين دون رد للميناء، سجل هدفي نوروز اللاعب مروان حسين في الدقيقة 39-44.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفه الثالث عن طريق هاتريك مروان حسين في الدقيقة 62، وعاد نوروز بعد دقيقتين ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق المحترف اوليفيرا، وسجل نوروز هدفه الخامس في الدقيقة 68 عبر اللاعب اسو رستم، وسجل الميناء هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح لولو كورونادو في الدقيقة 84.

وشهد اللقاء طرد لاعب الميناء مجتبى علي في الدقيقة 74 لإعاقته اللاعب اسو رستم وهو بوضع انفراد ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الكرخ على مضيفه فريق النجف، في المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي.

حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرخ هدفه في الدقيقة 55 عن طريق المحترف كريست.