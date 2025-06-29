دوري نجوم العراق لكرة القدم بالمركز 12 آسيوياً

شفق نيوز - بغداد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، تصنيفاً جديداً للدوريات الكروية في القارة، مصنفاً دوري نجوم العراق بالمركز 12.

ونشر الاتحاد على موقعه التصنيف الجديد للموسم 2024-2025، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، حيث جاء الدوري السعودي بالمركز الأول، يليه الياباني ثانياً، والكوري الجنوبي ثالثاً، والإماراتي رابعاً، والقطري خامساً.

وحلً الدوري الإيراني بالمركز السادس، يليه التايلندي سابعاً، والصيني ثامناً، والأوزبكي تاسعاً، والأسترالي عاشراً، وبالمركز 11 جاء الدوري الماليزي، يليه دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويختتم دوري نجوم العراق لكرة القدم يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 4 من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وكان فريق الشرطة حسم لقب دوري نجوم العراق قبل انتهائه بجولتين، بينما حسم فريق الزوراء المركز الثاني، ثم فريق زاخو بالمركز الثالث.