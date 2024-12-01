دوري نجوم العراق.. كربلاء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه نفط البصرة

شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء على ضيفه نفط البصرة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الساعة 5:15 مساءً وانتهت لصالح كربلاء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء بهدف واحد دون مقابل لنفط البصرة سجل الهدف أوس محمد في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني أضاف كربلاء هدفه الثاني عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة 61، وتمكن نفط البصرة من تقليص النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق المحترف أريستوتي زيكي.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 13 بالمركز السابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 10 بالمركز 15.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أمجد كامل حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وأحمد نعيم مساعد ثان، ومحمد كامل حكم رابع، وواثق محمد حكم "VAR".