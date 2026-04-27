دوري نجوم العراق.. فوز مهم لأربيل على الطلبة ودهوك يتخطى النجف

شفق نيوز- بغداد/ النجف

حقق فريق أربيل فوزاً مهماً على الطلبة، كما تغلب فريق دهوك على النجف، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة أربيل والطلبة عند الساعة 7:30 على ملعب المدينة في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق اللاعب مايكل غابرييل في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل كرستيان باركو هدف أربيل الثاني، وقلص الطلبة النتيجة بتسجيله هدفاً في الدقيقة 68 عن طريق علاء عبد الزهرة، وسجل شيرزود تيميروف هدفاً ثالثاً لأربيل في الدقيقة 78، وعاد الطلبة ليقلص النتيجة في الدقيقة 80 عبر اللاعب سيمون هابيجود.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق دهوك على مضيفه النجف 2-1.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدف التعديل عن طريق أيمن لؤي في الدقيقة 70، وسجل دهوك هدفاً قاتلاً في مرمى النجف في الدقيقة 90+5 عبر اللاعب زياد إبراهيم.