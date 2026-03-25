دوري نجوم العراق.. فوز للنفط ونوروز والتعادل ينهي لقاء الميناء ودهوك

شفق نيوز- النجف/ السليمانية/ البصرة

حقق فريقا النفط ونوروز الفوز على منافسيهما، فيما تعادل الميناء مع دهوك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق النفط في المواجهة الأولى على مضيفه فريق القاسم بهدفين نظيفين دون رد، وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النفط 2-0 وسجل هدفي النفط ستار ياسين في الدقيقتين 21-41.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز مستحق للنفط بهدفين نظيفين.

وفي مواجهة ثانية فاز فريق نوروز على ضيفه فريق الغراف بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب نادي نوروز في السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون رد، جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح نيتو اكارا في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أدرك الغراف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق فيديليس كوكو، وسجل نوروز هدف التقدم عن طريق مروان حسين في الدقيقة 81.

وفي المباراة الثالثة تعادل فريق الميناء مع ضيفه دهوك بهدف واحد لكل منهما، وجرت المباراة على ملعب الميناء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل دهوك أولاً عن طريق اللاعب كريم درويش في الدقيقة 24، وأدرك الميناء التعادل في الدقيقة 45+3 عم طريق محمد قاسم نصيف.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً.