دوري نجوم العراق.. فوز لدهوك وزاخو في ختام الجولة 22

شفق نيوز- بغداد

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بفوز دهوك على مضيفه فريق الكرخ، وزاخو على مضيفه فريق القاسم.

‏والبداية مع مباراة دهوك والكرخ التي جرت على ملعب ‏الكابتن شرار حيدر عند الساعة الـ 9:30 مساءً، والتي انتهت بفوز صعب لـ"صقور الجبال".

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل للكرخ، جاء الهدف عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة 42، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 33 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 37 بالمركز السابع.

‏وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق زاخو على مضيفه فريق القاسم بهدف واحد دون رد في المباراة التي ‏جرت بنفس التوقيت على ملعب فرنسو حريري في أربيل، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49 أضاع لاعب القاسم علي كريم حسين ركلة جزاء لفريقه، وتمكن زاخو من تسجل هدفه في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب أمجد عطوان.

وبهذا الفوز رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 39 بالمركز السادس، وبقى القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.