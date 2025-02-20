دوري نجوم العراق .. فوز كبير لنوروز على ديالى ونفط ميسان يُكرِّم ضيفه الكرمة

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز، اليوم الخميس، على مضيفه فريق ديالى بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد وهو الملعب الافتراضي لديالى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت الاهداف عن طريق المحترف جاتوش بانوم في الدقيقة الـ 16، وسجل احمد محمود الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 ، بينما سجل مروان حسين الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45، وفي الشوط الثاني سجل كلا الفريقين هدف واحد سجل ديالى هدفه الوحيد عن طريق ايكن صفاقسي في الدقيقة الـ 54 وجاء الهدف الرابع لنوروز عن طريق اللاعب مروان حسين بالدقيقة الـ 70 لينتهي اللقاء بفوز مستحق لنوروز على حساب ديالى .

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة الـ 30 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة العاشرة بالمركز الـ 20 .

وفي الوقت ذاته فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 3-2 .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نفط ميسان على الكرمة بنتيجة 3-2 ، سجل نفط ميسان اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء سعد بالدقيقة الـ 27 ، وفي الدقيقة الـ 38 سجل محمد مزهر هدف التعديل للكرمة ، وعاد نفط ميسان ليسجل هدفه الثاني عن طريق اللاعب اوكيكي اوفلابي في الدقيقة الـ 43، وعادل الكرمة النتيجة في الدقيقة الـ 45+3 عن طريق اللاعب علاء الدين الدالي ، وسرعان ماسجل نفط ميسان هدف التقدم الثالث عن طريق اللاعب ديمي داوودا في الدقيقة الـ 45+5.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة الـ 32 بالمركز الثامن وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة الـ 27 بالمركز الـ 12 .