دوري نجوم العراق.. فوز قاتل لنوروز على ديالى وتعادل أربيل مع أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق أمانة بغداد مع ضيفه أربيل بهدفٍ واحد لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد، عند الساعة الثالثة عصرًا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل أربيل هدف التقدم في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب ذو الفقار يونس، قبل أن يدرك أمانة بغداد التعادل في الدقيقة 79 عبر اللاعب كمال الكراع.

وبهذه النتيجة، قفز أربيل إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 32 نقطة، فيما رفع أمانة بغداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق فريق نوروز فوزًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه ديالى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة في التوقيت نفسه على ملعب نادي نوروز في السليمانية، وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب كلاوديو مارادونا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل ديالى هدف التعادل عن طريق اللاعب إبراهيما تانديا في الدقيقة 79، قبل أن يخطف نوروز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9 بواسطة محترفه البرازيلي خوسيه نيتو.

وبهذا الفوز، رفع نوروز رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد ديالى عند 23 نقطة في المركز العاشر.