دوري نجوم العراق.. فوز قاتل للجوية على ديالى والنفط يعادل النجف

شفق نيوز- بغداد

شهدت منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، فوز القوة الجوية على ديالى وتعادل النفط مع النجف.

وفي المباراة الأولى، حقق فريق القوة الجوية فوزاً قاتلاً على ديالى بهدف وحيد جاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جرى عند الساعة الـ9:00 مساءً على ملعب ديالى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف ذهبي قاتل عن طريق سعد عبد الأمير من رأسية رائعة في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 52، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 27 بالمركز 11.

وضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق النجف بنتيجة هدف واحد لكل منها.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون مقابل للنجف، وجاء الهدف من خطأ دفاعي عن طريق لاعب النجف محمد العمواسي في الدقيقة 37.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق النجف هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب إبراهيم موسى في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 25 بالمركز 14، ورفع النجف رصيده للنقطة 11 بالمركز 19.