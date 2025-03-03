دوري نجوم العراق.. فوز زاخو على الميناء والنجف على القاسم

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على مضيفه القاسم، كما تغلب زاخو على ضيفه الميناء، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة النجف والقاسم على ملعب النجف الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وانتهت لصالح "غزلان البادية" بنتيجة 2-10.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 10 عن طريق المحترف إياي إتيومين.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدف التعديل عن طريق اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 48، وسرعان ما سجل النجف هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق رضا حاجم.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 29 بالمركز 12، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 32 بالمركز السابع.

وضمن الجولة نفسها فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الميناء بهدف دون رد.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب زاخو، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني جاء هدف زاخو من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف كوستافو هينريكي في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 45 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 21 بالمركز 17.