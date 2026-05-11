دوري نجوم العراق.. فوز أربيل والكهرباء والكرخ

شفق نيوز- النجف/ بغداد

حققت فرق أربيل والكهرباء والكرخ الفوز على منافسيها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباريات في نفس التوقيت الساعة الخامسة والنصف مساء.

وحقق فريق أربيل فوزاً مستحقاً على مضيفه النجف بنتيجة 4-1، وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للنجف، سجل أربيل أولاً عن طريق مايكل كابريرا في الدقيقة 6، وأضاف أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيرزود تيميروف، وقلص النجف النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 24 نفذها بنجاح اللاعب علي رحيم والي، وسجل أربيل هدفه الثالث في الدقيقة 39 من رأسية جميلة للاعب علي شاخوان.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه الرابع عن طريق اللاعب شيرزود تيميروف في الدقيقة 69.

كما فاز فريق الكهرباء على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف واحد دون مقابل لنوروز جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح لوكاس سانتوس في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل علي خليل هدف التعديل لنوروز في الدقيقة 73، وعاد الكهرباء ليتقدم عبر هدف اللاعب أمير أياد في الدقيقة 76.

وفاز فريق الكرخ على ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل فريق أمانة بغداد أولاً في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب منتظر عبد الأمير، وأدرك الكرخ هدف التعديل عن طريق يونس حمود في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرخ هدفه الثاني في الدقيقة 54 عن طريق يونس حمود.