دوري نجوم العراق.. فوز أربيل على الكرخ وتعادل ديالى والكرمة

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على مضيفه الكرخ، فيما تعادل فريقا ديالى وضيفه الكرمة، يوم الأحد، في انطلاق منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة أربيل والكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي، عند الساعة الثانية والنصف عصراً وانتهت لصالح أربيل بنتيجة 4-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل 2-1، جاء هدف أربيل الأول عن طريق اللاعب سفين منصور في الدقيقة 14، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29، وقلص الكرخ النتيجة عن طريق اللاعب عمر نوري في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثالث في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب إيفان خالد، وسرعان ما قلص الكرخ النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق المحترف إيفياني إيزي، وعاد أربيل ليسجل هدفه الرابع عن طريق يوسف بن سودة في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 22 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة بالمركز 18 برصيد 12.

وضمن المنافسات وبنفس التوقيت تعادل فريق ديالى مع ضيفه الكرمة من دون أهداف وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي وهو الملعب المفترض لفريق ديالى.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة الخامسة بالمركز الأخير، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 20 بالمركز العاشر.