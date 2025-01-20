دوري نجوم العراق.. فوز دهوك على نفط ميسان وتعادل النفط مع نوروز

شفق نيوز/ حقق فريق دهوك فوزاً مهماً على مضيفه فريق نفط ميسان، فيما تعادل فريقا النفط ونوروز، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة دهوك ونفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين دون مقابل لنفط ميسان، جاء الهدف الأول عن طريق المحترف مارلون في الدقيقة 13، وأضاف بيتر كوركيس الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة 15.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 27 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 22 بالمركز الثامن.

وضمن المنافسات تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة 1-1، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون مقابل لنوروز، جاء الهدف عن طريق وليد كريم في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني تمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق آسو رستم من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 24 بالمركز السادس، ورفع نوروز رصيده للنقطة 18 بالمركز 15.