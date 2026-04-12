دوري نجوم العراق.. فوز ثمين لأمانة بغداد على ضيفه دهوك

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق أمانة بغداد ‏فوزاً ثميناً على ضيفه فريق دهوك، مساء اليوم الأحد، في انطلاق مباريات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الـ5:00 عصراً على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد وهو الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق أمانة بغداد أولاً من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة نفذها بنجاح اللاعب منتظر عبد الأمير، وأدرك اللاعب صفاء هادي هدف التعديل لفريق دهوك في الدقيقة 45+2.

‏وفي الشوط الثاني إضافة فريق أمانة بغداد هدفه الثاني في الدقيقة 60 عبر اللاعب منتظر عبد الأمير.

وبهذه النتيجة رفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 30 بالمركز 15، بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 37 بالمركز 11.