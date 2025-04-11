دوري نجوم العراق.. فوز ثمين بالوقت القاتل لكربلاء على زاخو
شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء، مساء الجمعة، على ضيفه زاخو بهدف قاتل في الانفاس الاخيرة، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري نجوم العراقي لكرة القدم.
وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة الـ7:30 مساءً.
وجاء هدف المباراة في الوقت القاتل عند الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء عن طريق نور المصطفى.
وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 21 بالمركز 18 وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 52 بالمركز الثالث.
وشهدت المباراة طرد حكم اللقاء مهند قاسم، للاعب فريق زاخو المحترف ديبوتي اوغونا في الدقيقة 77، لسوء سلوكه داخل الملعب، ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.