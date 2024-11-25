دوري نجوم العراق.. فوز النفط وتعادل الزوراء والكرمة

شفق نيوز/ تعادل فريقا الزوراء والكرمة، فيما حقق النفط الفوز على الكرخ، يوم الاثنين، مع استئناف منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الزوراء والكرمة في ملعب الرمادي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 14 بالمركز الثالث كما رفع الزوراء رصيده للنقطة 14 أيضاً لكن جاء بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن الكرمة.

وفي نفس التوقيت فاز فريق النفط على ضيفه فريق الكرخ بهدف وحيد دون رد للكرخ، وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب النفط رمسيس كابريل في الدقيقة 26، ورفع النفط رصيده للنقطة 15 بالمركز الأول مؤقتاً وظل الكرخ بالمركز 11 برصيد 10 نقاط.