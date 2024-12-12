دوري نجوم العراق.. فوز النفط على زاخو والجوية على الكرمة

شفق نيوز/ تغلب فريق القوة الجوية على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي اليوم الخميس عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل سجل الهدف علاء عباس في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وفي مباراة اخرى، فاز فريق النفط على ضيفه فريق زاخو وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي بنفس توقيت مباراة الجوية والكرمة.

انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بهدف دون مقابل لا شيء لزاخو، جاء الهدف في الدقيقة 45+3 عن طريق أحمد خالد، وفي الشوط الثاني اضاف النفط هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق رامسيس كابريل.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 19 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 19 محتفظاً بالمركز الأول بفارق الأهداف عن النفط.