دوري نجوم العراق.. فوز الميناء على أربيل وتعادل الزوراء مع نفط البصرة

شفق نيوز/ حقق فريق الميناء فوزاً كبيراً على ضيفه أربيل، فيما تعادل الزوراء ونفط البصرة، يوم الخميس، في انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الميناء وأربيل على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، وانتهت لصالح "السفانة" بنتيجة 3-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل لفريق أربيل جاء الهدف عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 18.

وأضاف الميناء هدفين في الشوط الثاني عن طريق مسلم موسى في الدقيقة 59-73.

ورفع الميناء رصيده للنقطة 11 بالمركز 12، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 15 بالمركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه الزوراء من دون أهداف وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي.

وشهد اللقاء ركلتي جزاء للزوراء أضاع علي يوسف الأولى في الشوط الأول، وأضاع إبراهيم غازي الركة الأخرى في الشوط الثاني.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 16 بالمركز الثالث، وكذلك رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 10 بالمركز 16.