دوري نجوم العراق.. فوز الكهرباء على زاخو والكرمة يتخطى النجف

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء على مضيفه زاخو، كما تمكن نادي الكرمة من الفوز على النجف، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الكهرباء وزاخو على ملعب الأخير عند الساعة الخامسة مساءً، وانتهت لصالح الضيف بنتيجة 1-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف وحيد دون مقابل لزاخو جاء الهدف عن طريق اللاعب أموري فيصل في الدقيقة 30، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 18 بالمركز 14، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 25 بالمركز الثالث.

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد محمد عسكر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وسجاد خليل مساعد ثاني، وأمجد كامل حكم رابع، وعصام فاضل حكم "VAR".

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت فاز فريق الكرمة على ضيفه فريق النجف بهدف وحيد دون رد، وجرت المباراة على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرمة بهدف دون مقابل للنجف جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح علي حصني في الدقيقة 23، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

ورفع الكرمة رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 18 بالمركز 12.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند قاسم حكم ساحة، وكرار عباس مساعد أول، وأمير عباس مساعد ثاني، وفيد كريم حكم رابع، وواثق محمد حكم "VAR".