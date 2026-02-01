دوري نجوم العراق.. فوز القوة الجوية ودهوك والكهرباء

شفق نيوز- دهوك/ النجف/ ميسان

حققت فرق القوة الجوية ودهوك والكهرباء الفوز على منافسيها، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق الموصل بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جرت في الساعة الثالثة عصراً على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي للموصل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد، جاء من خطأ للاعب الموصل أكرم رحيم. وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية أحمد صبري في الدقيقة 70 لتراكم البطاقات، ليكمل "الصقور" المباراة بعشرة لاعبين، فيما شهدت المباراة أيضاً إضاعة لاعب الموصل السوري علاء الدين الدالي ركلتي جزاء في الدقيقة 80 من زمن اللقاء وفي الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+12.

وفي المباراة الثانية فاز فريق دهوك على مضيفه فريق القاسم بثلاثة أهداف دون مقابل. وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي للقاسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون رد للقاسم، سجل الهدف بيتر كوركيس في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أضاف دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 75 من خطأ دفاعي تسبب فيه اللاعب كرار علي حسن، وسجل دهوك هدفه الثالث في الدقيقة 86 عن طريق بيتر كوكيس.

وفي المباراة الأخيرة فاز فريق الكهرباء على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 2-0.

وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الأول في الدقيقة 60 عن طريق أوستين أوموتو، وأضاف لوكاس سانتوس هدفه الثاني في الدقيقة 90+3.