دوري نجوم العراق.. فوز القوة الجوية والنفط والموصل في انطلاق الجولة 23

حققت فرق القوة الجوية والنفط والموصل الفوز على منافسيها، مساء اليوم الثلاثاء، في انطلاق مواجهات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏‏وعزز فريق نادي القوة الجوية صدارته بتحقيقه الفوز على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 3-1، وجرت المواجهة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة التاسعة مساء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية على أمانة بغداد بثلاثية نظيفة، سجل الهدف الأول مدافع أمانة بغداد أحمد نور جلاب بالخطأ في الدقيقة 9، بينما سجل الهدف الثاني لاعب الجوية مهند محمود في الدقيقة 29، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 36 عن طريق أمينو عمر.

وفي الشوط الثاني قلص أمانة بغداد النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق حسين طالب.

وفي المباراة الثانية فاز فريق النفط على مضيفه الكهرباء 2-1، وجرت المواجهة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق النفط هدفه الأول في الدقيقة 49 عن طريق حسين عبد الله خضير، وفي الدقيقة 60 سبحل النفط هدفه الثاني عن طريق خطأ دفاعي للاعب الكهرباء حسن خالد، وقلص فريق الكهرباء النتيجة في الدقيقة 88 عبر اللاعب سجل خليل.

كما فاز فريق الموصل على مضيفه فريق النجف بنتيجة 2-1 في المواجهة الثانية التي احتضنتها ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الموصل بهدفين دون رد للنجف، سجل الهدف الأول سيدريك نغاه في الدقيقة 15، بينما سجل الهدف الثاني أكرم رحيم ناجي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني قلص النجف النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق محمد جاسم عبود.