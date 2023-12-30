دوري نجوم العراق.. فوز الشرطة على نفط البصرة وتعادل نوروز مع الكرخ

شفق نيوز/ جرت، عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في البصرة والسليمانية.

وفي المباراة الأولى فاز نادي الشرطة على مضيفه نفط البصرة بنتيجة 1-0 ، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة .

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي الشرطة بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب كرار عامل في الدقيقة 44 .

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة .

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب السليمانية تعادل نادي نوروز مع ضيفه نادي الكرخ بهدف واحد لكل منهما .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، في حين سجل في الشوط الثاني الكرخ اولا عن طريق اللاعب يونس غني في الدقيقة 75، وعادل نوروز النتيجة عن طريق اللاعب مرتضى هديب عبد الرضا في الدقيقة 86 من عمر اللقاء .