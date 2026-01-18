دوري نجوم العراق.. عقوبات إدارية ومالية وحرمان لنادييّ دهوك وديالى

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عقوبات إدارية وغرامات مالية وحرمان حضور الجماهير على نادييّ دهوك وديالى بسبب مخالفات ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقرير المنسق الأمني ومراقب مباراة ناديي أربيل ودهوك ضمن دوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري على ملعب فرانسو حريري، وانتهت بنتيجة 2-1 لصالح نادي أربيل.

وبحسب التقرير فإن "جماهير دهوك بدأت بالمشاغبة منذ الدقائق الأولى لدخولهم الملعب، وقيامهم بكسر أبواب مداخل الملعب، ورمي القناني المائية على أرضية الملعب، وتأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب أعمال الشغب، وتكسير كراسي الملعب من قبل جماهير نادي دهوك، رمي الشعالات الدخانية باتجاه لاعبي نادي أربيل".

وكذلك "التلفظ بألفاظ بذيئة والهتافات المسيئة داخل الملعب، وسب حكم المباراة والحكم المساعد، وضعف إجراءات التفتيش من قبل نادي أربيل، واضطرار القوة الأمنية إلى طلب قوة أمنية إضافية للسيطرة على الوضع".

وبناء على ذلك قررت اللجنة تغريم نادي دهوك 15 مليون دينار عراقي، وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراة واحدة.

كما ناقشت اللجنة تقرير المنسق الأمني لمباراة ناديي ديالى والزوراء التي أقيمت بتاريخ 13 من الشهر الجاري على ملعب ديالى، إذ جاء فيه "رمي شعال ناري من قبل جماهير نادي ديالى باتجاه دكة بدلاء نادي الزوراء، وصدور هتافات مسيئة من قبل جماهير نادي ديالى ضد الزوراء، وكذلك الشتائم ضد حكم المباراة بعبارات نابية خادشة للحياء".

وعاقبت اللجنة نادي ديالى بغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، وحرمان جماهير النادي من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) لمباراة واحدة.