دوري نجوم العراق.. صراع محتدم بين الفرق على الصدارة و"ميمي" يتصدر الهدافين

شفق نيوز/ احتدم الصراع على صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثالثة والثلاثين التي اختتمت مساء أمس الأربعاء، كما بات التنافس على التخلص من "شبح" الهبوط إلى الدوري الممتاز على أشده بين فرق الترتيب الأخير.

وتمسك فريق الزوراء بصدارة الترتيب برصيد 71 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالوصافة بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة، ويحتل زاخو المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وفي المركز الخامس حلّ القوة الجوية برصيد 53 نقطة، ثم دهوك بالمركز السادس برصيد 51 نقطة، يليه النفط بالمركز السابع بنفس الرصيد لكن بفارق المواجهات، وجاء فريق القاسم بالمركز الثامن برصيد 48 نقطة.

وبالمركز التاسع جاء فريق الكرمة برصيد 46 نقطة، ثم الكهرباء بالمركز العاشر برصيد 44 نقطة، ونفط ميسان بالمركز 11 برصيد 43 نقطة، وفريق نوروز بالمركز 12 برصيد 41 نقطة، وبنفس رصيد نوروز أتى أربيل بالمركز 13 لكن بفارق المواجهات.

وحلّ فريق الكرخ بالمركز 14 برصيد 40 نقطة، ثم النجف بالمركز 15 برصيد 38 نقطة، يليه الميناء بالمركز 16 برصيد 36 نقطة، ثم فريق ديالى بالمركز 17 برصيد 31 نقطة.

وبالمراكز الثلاثة المهددة بالهبوط، جاء فريق نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 28 نقطة، وكربلاء بالمركز 19 برصيد 22 نقطة، وأخيراً فريق الحدود بالمركز 20 برصيد 17 نقطة.

وينفرد لاعب الشرطة مهند علي "ميمي" بصدارة الهدافين وسجل 25 هدفاً، يليه لاعب زاخو غوستافو هنريكي برصيد 16 هدفاً، ثم مروان حسين لاعب نوروز ثالثاً برصيد 15 هدفاً، ثم أمجد عطوان لاعب زاخو رابعاًوسجل13هدفاً.