دوري نجوم العراق.. صراع الصدارة و"المناطق الدافئة" يحتدم في الجولة الـ 34

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 5 مواجهات مرتقبة تتوزع بين بغداد والمحافظات.

وتبدأ الإثارة عند الساعة الـ 5:30 مساءً بـ3 لقاءات؛ حيث يستقبل دهوك (العاشر بـ45 نقطة) ضيفه القاسم متذيل الترتيب على ملعب "صقور الجبال"، بينما يحل الزوراء (الرابع بـ62 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الميناء الباحث عن تعزيز موقفه في المركز الـ15. وفي التوقيت ذاته، يلتقي نفط ميسان مع ضيفه النفط على ملعب ميسان الأولمبي.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهتين عند الساعة الـ 8:00 مساءً، إذ يسعى الشرطة "الوصيف" (70 نقطة) لملاحقة الصدارة حين يواجه فريق الغراف على ملعبه.

وفي أبرز صدامات الجولة، يحل المتصدر القوة الجوية (77 نقطة) ضيفاً على الكرمة (سادس الترتيب) في المباراة التي سيحتضنها ملعب "الجولان"، الأرض المفترضة للأخير.