دوري نجوم العراق .. إصابة مدافع الميناء وتعاقدات جديدة والجوية يهاجم التحكيم

شفق نيوز- بغداد

شهد دوري نجوم العراق، تطورات لافتة في جولته الثانية حيث تعرض مدافع نادي الميناء المحترف التونسي ضياء الدين الجويني لاصابة في الظهر خلال التدريبات واظهرت الفحوصات الطبية حاجته لفترة علاج تتجاوز أربعة أشهر ما يعني غيابه حتى شهر شباط/ فبراير المقبل وسيعود اللاعب إلى تونس لإجراء فحوصات مكثفة والبدء بالعلاج.

وعبرت الهيئة الادارية والكادر الفني لنادي الميناء، عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، واشادوا بمستواه المميز خلال المعسكر الخارجي والمباراة الأولى التي شارك فيها وساهم بفوز الفريق على نفط ميسان بثلاثة أهداف لهدف واحد.

في جانب آخر، أعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، عن تنظيم ترحال لجماهير الفريق لدعم اللاعبين في مباراتهم امام دهوك ضمن الجولة الثانية من الدوري والتي ستقام مساء غد الأحد على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة وسينطلق الترحال صباح اليوم من أمام مقر النادي في شارع فلسطين.

بالمقابل، أصدر نادي القوة الجوية، بيانا شديد اللهجة حول أداء التحكيم في مباراته امام زاخو، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز زاخو بهدفين مقابل هدف واحد.

وذكر النادي، أنه "سيتقدم باعتراض رسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم" مطالبا بـ"حماية نزاهة الدوري حيث وصف النادي ما جرى في المباراة بانه استهداف واضح لفريقه بسبب قرارات تحكيمية اعتبرها مجحفة منها طرد لاعب الفريق هيثم الجويني بدون مبرر وإلغاء هدف صحيح وتوزيع بطاقات انذارية وطرد لاعبين من دكة البدلاء".

كما اعترض النادي على "دخول جماهير زاخو رغم قرار الاتحاد بمنعهم"، فيما أكد النادي، أن "ما جرى ليس مجرد اخطاء تقديرية بل تهديد لسمعة الكرة العراقية مطالبا بموقف حازم من الاتحاد".

من جهة أخرى، أعلن نادي الموصل عن تعاقده مع اللاعب السوري علاء الدالي لتمثيل الفريق في الموسم الحالي، بينما تعاقد نادي اربيل مع المهاجم الصربي بافل رادونوفيتش لتعزيز صفوف الفريق في الموسم ذاته.