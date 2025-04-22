دوري نجوم العراق.. "شغب الجماهير" يؤجل مباراة نوروز وزاخو

شفق نيوز/ قرر الطاقم التحكيمي لمباراة فريقي نوروز وضيفه زاخو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، تأجيلها إلى موعد آخر بسبب أحداث "شغب جماهيري" تسبب بتوقفها لمدة طويلة.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب نوروز الذي امتلأ بالجماهير بالكامل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، واستمرت المباراة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 82 لتتوقف بعدها بسبب حدوث شجار بين جمهور الفريقين ونزولهم بكثافة إلى أرضية الملعب.

وشهد اللقاء شجاراً بين جماهير الفريقين وخلع كراسي الملعب ونزول جمهور نوروز إلى أرضية الملعب وذلك بعد تسجيل زاخو هدفاً عن طريق البديل كوستافو في الدقيقة 81 ورغم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن الشجار استمر بين الجمهور مما اضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة.

وحدثت اشتباكات شديدة بين جماهير الفريقين مع غياب أمن الملاعب الذي عجز عن إرغام الجمهور للهدوء والعودة إلى المدرجات، وفي هذه الأثناء فتحت إدارة الملعب مرشات المياة لتفريق الجمهور ليغادر بعدها عائداً إلى المدرجات ومن ثم ترك الملعب بعدإنهاءاللقاء.