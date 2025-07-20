دوري نجوم العراق.. سباق محتدم للظفر بخدمات اللاعبين المحترفين

شفق نيوز- بغداد

تتسابق الاندية العراقية، لابرام العقود مع لاعبين محترفين استعداداً للموسم القادم من دوري نجوم العراق.

وأكمل نادي القوة الجوية عدداً من صفقاته مع لاعبين محترفين ومحليين، حيث تعاقد مع الأردني خالد زكريا الذي سيعزز صفوف الصقور قادما من الفيصلي الأردني، وتعاقد مع اللاعب محمد صالح قادماً من النجف لموسم واحد، وكذلك أحمد صبري قادما من النفط، فضلا عن الحارس محمد صالح قادماً من نادي دهوك لموسم واحد، والمهاجم الحارث حاتم قادماً من نادي القاسم، وكذلك الاتفاق بنسبة كبيرة مع لاعب الزوراء مراد محمد ومع حارس الكرخ حسين حسن.

بينما ذكرت الصحف المصرية ان نادي الشرطة العراقي سيتعاقد مع الظهير حمزة المثلوثي قادماً من الزمالك، بينما أصبح أسد التيرانغا السنغالي دومينيك ميندي رسميا، ضمن صفوف فريق الشرطة لموسم واحد قادما من نادي النجف، بينما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة بين نادي الشرطة ونجم نادي دهوك هارون أحمد من أجل اتمام صفقته.

واعلنت ادارة نادي الكرمة بدورها عن تعاقدها مع أحمد مكنزي لموسم واحد قادما من نادي النجف، بينما تعاقد نادي الكهرباء مع اللاعب علي مهدي قادما من الكرمة لموسم واحد، كما تم التعاقد مع الحارس مصطفى زهير لحماية عرين الكهرباء قادما من نفط الوسط.