دوري نجوم العراق.. زاخو يخطف ثلاث نقاط من الشرطة ويحافظ على صدارته

شفق نيوز/ تغلب فريق زاخو على فريق الشرطة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم السبت عند الساعة 5:15 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق زاخو هدفه عن طريق غوستافو هنريك في الدقيقة 57.

شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيرا لفريق زاخو بالمقابل حضور لا يرتقي لجماهير الشرطة حيث بدت مساحات كبيرة في مدرجات ملعب الشعب الدولي خالية من الجمهور الشرطاوي.

وبهذه النتيجة عزز زاخو الصدارة برصيد 19 نقطة وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 14 بالمركز السابع.