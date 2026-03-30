دوري نجوم العراق.. زاخو يحسم الديربي وانتصار للموصل وآخر للكرخ

شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ دهوك

حققت فرق زاخو والموصل والكرخ الفوز على منافسيها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحقق فريق الكرخ فوزاً مهماً على ضيفه فريق الميناء بهدف دون رد، وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق المحترف مماودو سورو نانجا.

كما حسم فريق زاخو ديربي كوردستان بفوزه على فريق دهوك بهدف دون رد.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري في أربيل كأرض محايدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح أمجد عطوان في الدقيقة 66.

وكذلك فاز فريق الموصل على فريق الكهرباء بهدفين لهدف. وجرت المباراة على ملعب دهوك الذي يعد الملعب الافتراضي لنادي الموصل أيضاً عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل للموصل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم غازي هدف التعديل للموصل في الدقيقة 62، وسجل الموصل هدفه الثاني عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 76، وأضاع لاعب الكهرباء سجاد خليل ركلة جزاء بالدقيقة 90+11.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء لوكاس سانتوس في الدقيقة 61 ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين.